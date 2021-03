Golden Globe 2021, il discorso di Jane Fonda e i momenti da ricordare (Di lunedì 1 marzo 2021) Non solo premi, i Golden Globe 2021 sono stati anche tanta emozione e speech intensi. Potrebbe sembrare strano, perché una cerimonia virtuale, con collegamenti da casa non è quella cui si è abituati, ma del resto, la «season award» di quest'anno sarà decisamente diversa. Eppure, nonostante il distanziamento, i collegamenti da casa degli artisti in nomination e gli speech di ringraziamento dei vincitori dal salotto, anche la 78°edizione dei premi della Hollywood Foreign Press Association hanno regalato momenti di commozione e riflessioni illuminanti nei discorsi di ringraziamento. Dalla regina Jane Fonda (premio alla carriera) al premio postumo di Chadwick Boseman, dalla vittoria doppia della regista Chloé Zhao alla gioia di Laura Pausini, ecco i best moment dei Golden ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Non solo premi, isono stati anche tanta emozione e speech intensi. Potrebbe sembrare strano, perché una cerimonia virtuale, con collegamenti da casa non è quella cui si è abituati, ma del resto, la «season award» di quest'anno sarà decisamente diversa. Eppure, nonostante il distanziamento, i collegamenti da casa degli artisti in nomination e gli speech di ringraziamento dei vincitori dal salotto, anche la 78°edizione dei premi della Hollywood Foreign Press Association hanno regalatodi commozione e riflessioni illuminanti nei discorsi di ringraziamento. Dalla regina(premio alla carriera) al premio postumo di Chadwick Boseman, dalla vittoria doppia della regista Chloé Zhao alla gioia di Laura Pausini, ecco i best moment dei...

ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - DisneyPlusIT : Congratulazioni al cast e alla troupe di #Soul per aver vinto due Golden Globe ? nelle categorie Miglior Film d'Ani… - fanpage : #GoldenGlobes, con 'Io sì', #LauraPausini vince il Golden Globe per la miglior canzone originale - 80sBVLGARI : RT @lavocedellapau: Così come accadde per il Grammy 15 anni fa, oggi Laura Pausini è diventata ufficialmente la prima donna italiana nella… - emilytapiji : RT @yleniaindenial: Laura Pausini nello stesso mese fa squalificare Alda D'Eusanio al GFVIP poi va a vincere il Golden Globe come fosse nie… -