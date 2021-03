Giulia Salemi: “Perché mi innamoro nei reality? Fuori ho troppe distrazioni” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Come mai in due reality ho trovato due amori? Nella vita reale sono molto concentrata su me stessa”. Dopo essere stata eliminata dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, Giulia Salemi a “Live – Non è la D’Urso” parla delle sue esperienze nei reality e delle storie nate prima con Francesco Monte e ora con Pierpaolo Pretelli. Nel corso del confronto con le sfere, l’influencer persiana ha aggiunto: “Nella vita reale sono presa da mille distrazioni e spesso mi perdo anche le cose belle che ho intorno – ha spiegato -. Al “Grande Fratello” queste distrazioni non esistono più e quindi impari a osservare, guardare, e soprattutto ascoltare. E lì io ho potuto vedere e conoscere persone che hanno lasciato un segno e mi hanno fatto innamorare di loro, come è avvenuto con Pierpaolo”. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 1 marzo 2021) “Come mai in dueho trovato due amori? Nella vita reale sono molto concentrata su me stessa”. Dopo essere stata eliminata dalla Casa del “Grande Fratello Vip”,a “Live – Non è la D’Urso” parla delle sue esperienze neie delle storie nate prima con Francesco Monte e ora con Pierpaolo Pretelli. Nel corso del confronto con le sfere, l’influencer persiana ha aggiunto: “Nella vita reale sono presa da millee spesso mi perdo anche le cose belle che ho intorno – ha spiegato -. Al “Grande Fratello” questenon esistono più e quindi impari a osservare, guardare, e soprattutto ascoltare. E lì io ho potuto vedere e conoscere persone che hanno lasciato un segno e mi hanno fatto innamorare di loro, come è avvenuto con Pierpaolo”.

