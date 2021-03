Fedriga: situazione estremamente allarmante in Fvg (Di lunedì 1 marzo 2021) “Siamo in una situazione estremamente allarmante perché c’è stata una impennata improvvisa di contagi: in una settimana quasi il 60 per cento in più rispetto alla settimana precedente, una diffusione mai vista in maniera così rapida”. Lo ha detto il Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga annunciando che domani riceverà “i dati scientifici e sulla scorta di quelli” prenderà “una decisione. Lavoriamo su tutte le ipotesi, non escludo nulla”, ha indicato. “Lo dico con chiarezza – spiega poi all’emittente tv Telequattro – preferisco due o tre settimane di sacrifici oggi e con aprile, quando le previsioni danno una discesa dei contagi, riprendersi, piuttosto che prolungare una situazione per più settimane o più mesi che oggettivamente sarebbe insostenibile”. Non sono escluse, puntualizza, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 marzo 2021) “Siamo in unaperché c’è stata una impennata improvvisa di contagi: in una settimana quasi il 60 per cento in più rispetto alla settimana precedente, una diffusione mai vista in maniera così rapida”. Lo ha detto il Presidente della Regione Fvg Massimilianoannunciando che domani riceverà “i dati scientifici e sulla scorta di quelli” prenderà “una decisione. Lavoriamo su tutte le ipotesi, non escludo nulla”, ha indicato. “Lo dico con chiarezza – spiega poi all’emittente tv Telequattro – preferisco due o tre settimane di sacrifici oggi e con aprile, quando le previsioni danno una discesa dei contagi, riprendersi, piuttosto che prolungare unaper più settimane o più mesi che oggettivamente sarebbe insostenibile”. Non sono escluse, puntualizza, ...

