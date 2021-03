Draghi silura Arcuri | Conte leader del M5S competitor del Pd

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Tanti saluti e grazie. Per battere il Covid meglio l’esercito. Il premier Mario Draghi non ha perso tempo e in quattro e quattr’otto ha silurato Domenico Arcuri e nominato il Generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Dal 7 novembre 2018 ricopriva il ruolo di Comandante Logistico dell’Esercito e nel corso degli anni ha maturato esperienze e ricoperto incarichi molteplici e diversificati, in ambito Forza Armata Esercito, interforze e internazionale. Nato e cresciuto a Potenza prima di entrare in Accademia Militare, ora il Generale Figliuolo vive a Torino con la moglie Enza ed ha due figli: Salvatore e Federico. Appassionato di lettura e sport, pratica nuoto e sci di cui è istruttore militare. Troppe inchieste aperte dai magistrati in tutta Italia, troppe domande e poche risposte chiare su come è stata affrontata l’emergenza in questi mesi e su come sono stati spesi tanti soldi pubblici. La questione ora viene ‘militarizzata’ e sarà difficile sfuggire al controllo non solo di Figliuolo ma pure dell’ex Capo della Polizia, Franco Gabrielli, che Draghi ha delegato per la gestione dei servizi di sicurezza.