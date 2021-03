Covid, un generale dell’esercito prende il posto del commissario Arcuri (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi ha nominato il nuovo commissario all’emergenza Covid. Si tratta di un generale dell’esercito, Francesco Paolo Figliuolo. “A Domenico Arcuri – si legge in una nota di palazzo Chigi – i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi ha nominato il nuovoall’emergenza. Si tratta di un, Francesco Paolo Figliuolo. “A Domenico– si legge in una nota di palazzo Chigi – i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

