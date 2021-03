Covid-19, come proteggere con la vaccinazione il massimo numero di persone (Di lunedì 1 marzo 2021) La grande sfida, ora, è accelerare. Bisogna fare in modo che più persone possibile, in particolare tra quelle a maggior rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19, siano protette almeno parzialmente nei confronti dell’infezione da virus Sars-CoV-2. A fare chiarezza sulle modalità scientifiche per raggiungere questo obiettivo è un documento messo a punto dagli esperti della SItI (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) contenente alcune precise raccomandazioni per puntare verso questo obiettivo. Attenzione alla fascia 65-79 anni Mentre stanno procedendo le campagne di vaccinazione sugli over-80, gli studiosi della società scientifica propongono di preservare il più possibile, in base all’età, chi si trova nella fascia anagrafica precedente. L’obiettivo deve essere giungere prima possibile a ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 marzo 2021) La grande sfida, ora, è accelerare. Bisogna fare in modo che piùpossibile, in particolare tra quelle a maggior rischio di sviluppare forme gravi di-19, siano protette almeno parzialmente nei confronti dell’infezione da virus Sars-CoV-2. A fare chiarezza sulle modalità scientifiche per raggiungere questo obiettivo è un documento messo a punto dagli esperti della SItI (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) contenente alcune precise raccomandazioni per puntare verso questo obiettivo. Attenzione alla fascia 65-79 anni Mentre stanno procedendo le campagne disugli over-80, gli studiosi della società scientifica propongono di preservare il più possibile, in base all’età, chi si trova nella fascia anagrafica precedente. L’obiettivo deve essere giungere prima possibile a ...

