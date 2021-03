Contributo a studenti per abbattere spese di affitto durante emergenza sanitaria (Di lunedì 1 marzo 2021) È stato pubblicato oggi sul sito della Regione l’avviso che prevede un Contributo per abbattere le spese di affitto nel periodo dell’emergenza sanitaria compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre 2020. Il budget complessivo è di 443mila euro e i destinatari devono soddisfare tre requisiti: l’iscrizione agli Atenei e alle istituzioni dell’Alta Formazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e un reddito Isee non superiore ai 15mila euro all’anno. Ne dà notizia l’assessore regionale all’Istruzione, Università e Ricerca Alessia Rosolen: “sono rimborsabili le spese sostenute per contratto di locazione intestato all’interessato nei pressi della sede didattica del corso al quale risulta iscritto, purché si tratti di un comune diverso da quello di residenza – ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 marzo 2021) È stato pubblicato oggi sul sito della Regione l’avviso che prevede unperledinel periodo dell’compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre 2020. Il budget complessivo è di 443mila euro e i destinatari devono soddisfare tre requisiti: l’iscrizione agli Atenei e alle istituzioni dell’Alta Formazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e un reddito Isee non superiore ai 15mila euro all’anno. Ne dà notizia l’assessore regionale all’Istruzione, Università e Ricerca Alessia Rosolen: “sono rimborsabili lesostenute per contratto di locazione intestato all’interessato nei pressi della sede didattica del corso al quale risulta iscritto, purché si tratti di un comune diverso da quello di residenza – ...

