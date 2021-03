Capelli a prova di Golden Globe: le acconciature più belle da imitare (Di lunedì 1 marzo 2021) Pandemia o no, i Golden Globe hanno inaugurato un nuovo anno di eventi importanti nel mondo dello spettacolo. Anticipando gli Oscar (e il nostro festival di Sanremo), i Golden Globe 2021 hanno eletto i migliori film e le migliori serie tv dell’anno, ma hanno anche saputo portare una ventata d’aria fresca e tantissimi guizzi glamour. Il merito, ovviamente, è delle deliziose protagoniste di quest’edizione, che non hanno perso l’occasione e hanno messo in mostra non soltanto abiti da capogiro, ma anche acconciature da replicare. Golden Globe, le acconciature più glamour dell’edizione 2021 Ad esempio, il look mosso di Lily Collins – che si sposa benissimo con l’abito YSL – fa molto anni ’80, con un volume vaporoso ed un make-up che punta ai contrasti tra ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Pandemia o no, ihanno inaugurato un nuovo anno di eventi importanti nel mondo dello spettacolo. Anticipando gli Oscar (e il nostro festival di Sanremo), i2021 hanno eletto i migliori film e le migliori serie tv dell’anno, ma hanno anche saputo portare una ventata d’aria fresca e tantissimi guizzi glamour. Il merito, ovviamente, è delle deliziose protagoniste di quest’edizione, che non hanno perso l’occasione e hanno messo in mostra non soltanto abiti da capogiro, ma ancheda replicare., lepiù glamour dell’edizione 2021 Ad esempio, il look mosso di Lily Collins – che si sposa benissimo con l’abito YSL – fa molto anni ’80, con un volume vaporoso ed un make-up che punta ai contrasti tra ...

