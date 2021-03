Borse europee in rialzo con tassi Usa verso la normalità (Di lunedì 1 marzo 2021) Le Borse europee cominciano la settimana e il mese in maniera convincente. Il Ftse Mib ha guadagnato l’1,82% a 23.264 punti RENDIMENTI T-BOND IN PAUSA Sono due gli elementi di ottimismo a cui stanno guardando anche gli investitori europei. Il primo riguarda il rientro dei rendimenti del decennale americano (il T-Bond) verso tassi più bassi dopo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Lecominciano la settimana e il mese in maniera convincente. Il Ftse Mib ha guadagnato l’1,82% a 23.264 punti RENDIMENTI T-BOND IN PAUSA Sono due gli elementi di ottimismo a cui stanno guardando anche gli investitori europei. Il primo riguarda il rientro dei rendimenti del decennale americano (il T-Bond)più bassi dopo

ilpopolano : #economia POSITIVE TUTTE LE BORSE EUROPEE - BJLiguria : Borse europee brillanti e Milano non fa eccezione: Ftse Mib chiude a +1,82% - - InvestoPro_ita : ??AGGIORNAMENTO #MERCATI 1 marzo Timori sull'#inflazione pesano sui listini, #Milano chiude al primo posto tra i lis… - MKT_INS : Giornata positiva per le borse europee, grazie anche al rimbalzo di Wall Street dopo le vendite della scorsa ottava… - pelias01 : RT @Andrea_V_73: '#Borse europee positive con ok a piano Usa e vaccinoJ&J,a #Milano scatta #Atlantia'Micheli/Paronetto @sole24ore @laurana… -