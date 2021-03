Albano Carrisi appello disperato a Romina e Loredana Lecciso: ma perché le due sono ai ferri corti? (Di lunedì 1 marzo 2021) Albano Romina Loredana Lecciso – Solonotizie24Albano Carrisi ancora una volta decide di fare il suo appello disperato e chiedere a Romina e Loredana Lecciso di tendersi la mano… ma la domanda che i fan del cantante di Cellino San Marco si pongono è la seguente: perché le due donne hanno litigato? In questi anni Albano Carrisi è sempre stato diviso tra due grandi fuochi, Romina Power e Loredana Lecciso, le due donne che gli hanno permesso di diventare padre nel corso della sua vita. Il sogno del cantante di Cellino San Marco è sempre stato quello di poter vedere la sua famiglia ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021)– Solonotizie24ancora una volta decide di fare il suoe chiedere adi tendersi la mano… ma la domanda che i fan del cantante di Cellino San Marco si pongono è la seguente:le due donne hanno litigato? In questi anniè sempre stato diviso tra due grandi fuochi,Power e, le due donne che gli hanno permesso di diventare padre nel corso della sua vita. Il sogno del cantante di Cellino San Marco è sempre stato quello di poter vedere la sua famiglia ...

infoitcultura : I figli di Al Bano e Loredana Lecciso, chi sono Jasmine e Albano Carrisi Jr - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi e il rapporto sempre più complicato con il figlio #Yari - marcoluci1 : RT @MontiFrancy82: A #DomenicaIn Ospiti #amadeus @ElettraLambo @albano_carrisi1 @roccocasalino e #GiovannaBotteri @maravenierof https://t.… - infoitcultura : Albano Carrisi e la malattia con cui dovrà convivere per sempre: Ecco qual’è - fuscomarina : uno legge #albano e a che pensa?? no! non pensatelo che je allungate la vita!!! la soluzione è che canta (col mal d… -