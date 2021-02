Selvaggia Lucarelli, il tweet fa infuriare Heather Parisi: social in fiamme (Di lunedì 1 marzo 2021) Selvaggia Lucarelli si è espressa contro i no vax attraverso un tweet abbastanza acceso nei toni. La ballerina Heather Parisi le ha risposto per le rime. La giornalista Selvaggia Lucarelli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 marzo 2021)si è espressa contro i no vax attraverso unabbastanza acceso nei toni. La ballerinale ha risposto per le rime. La giornalista… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

stanzaselvaggia : Racconto quante cose mi sono successe nell’ultimo anno, tra cose che sono morte e un po’ di bellezza che è sopravvi… - LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI NON ODIA MA BLOCCA SU TWITTER. STORACE: SI VIVE LO STESSO - Gio15474822 : RT @chipswilliams1: Renzi, Bin Salman e la montagna del sapone Spiace che le opinioni di maestri del pensiero come Selvaggia Lucarelli e… - MauriziaPicci : RT @chipswilliams1: Renzi, Bin Salman e la montagna del sapone Spiace che le opinioni di maestri del pensiero come Selvaggia Lucarelli e… - RobertoMattiaz1 : RT @chipswilliams1: Renzi, Bin Salman e la montagna del sapone Spiace che le opinioni di maestri del pensiero come Selvaggia Lucarelli e… -