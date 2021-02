Sanremo 2021: senza pubblico e con un codice di comportamento da rispettare per tutti i partecipanti (Di domenica 28 febbraio 2021) La tanto attesa edizione del Festival della musica italiana è ormai alle porte ma questa volta in una veste del tutto particolare. Il Festival di Sanremo infatti sarà caratterizzato da molte restrizioni a causa della pandemia che purtroppo sta vedendo l’Italia in ginocchio. Il momento più atteso dell’anno purtroppo vedrà tante limitazioni a partire dal pubblico. Il teatro infatti non avrà la presenza del pubblico al suo interno. Lo staff e l’organizzazione del Festival di Sanremo infatti si è visto costretto a limitare molte delle attività che si svolgevano regolarmente all’interno del Festival proprio per evitare contagi. Il regolamento infatti è molto rigido c’è un “codice di comportamento per gli artisti a Sanremo 2021” per ... Leggi su virali.video (Di domenica 28 febbraio 2021) La tanto attesa edizione del Festival della musica italiana è ormai alle porte ma questa volta in una veste del tutto particolare. Il Festival diinfatti sarà caratterizzato da molte restrizioni a causa della pandemia che purtroppo sta vedendo l’Italia in ginocchio. Il momento più atteso dell’anno purtroppo vedrà tante limitazioni a partire dal. Il teatro infatti non avrà la predelal suo interno. Lo staff e l’organizzazione del Festival diinfatti si è visto costretto a limitare molte delle attività che si svolgevano regolarmente all’interno del Festival proprio per evitare contagi. Il regolamento infatti è molto rigido c’è un “diper gli artisti a” per ...

