Pavoletti | ancora un gol di testa | in Europa solo Lewandowski meglio di lui

(Di domenica 28 febbraio 2021) Leonardotorna al gol e lo fa ovviamente di: sono 21 con questo fondamentale da quando è al Cagliari Leonardomette a segno il primo gol dell’era Semplici a Cagliari: il centravanti toscano non lascia scampo a Cordaz e segna con il pezzo migliore del suo repertorio, ovvero il colpo di. Sono 21 con questo fondamentale da quando è arrivato al Cagliari (stagione 2017/18): in questo lasso di tempoha fatto di(23) nei top 5 campionati europei. 21 – Dal suo arrivo al #Cagliari nel 2017/18,Robert(23) ha segnato più gol didi Leonardo #(21) nei top-5 campionati europei. Specialità.#CrotoneCagliari — OptaPaolo ...

Nella prima partita della sua gestione, Semplici fa visita al Crotone per una partita cruciale nella zona calda della classifica.Juventus: Pirlo dovrà sempre fare a meno di Bonucci, Cuadrado e Chiellini, con Dybala e Arthur che non sono ancora pronti al rientro. Fuori per squalifica Danilo. Fuori anche Morata per un'infezione v ...