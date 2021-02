Palermo, un ex Trapani all’assalto del Catania. Tifosi rosanero chiedono… (Di domenica 28 febbraio 2021) Contro la Viterbese ieri si è visto un Palermo confuso e scoordinato. Il tecnico Roberto Boscaglia è andato in confusione e forse a causa anche del suo integralismo tattico non ha alzato il livello dei rosanero. Inevitabile l'esonero anche se arrivato a poche ore dalla partita con il Catania, il derby storico della Sicilia che i Tifosi di ambedue le squadre mettono al primo posto degli obiettivi del campionato. A Palermo c'è anche chi ha pensato che il derby con il Catania abbia influenzato la prestazione della squadra a Viterbo. Ciò sarebbe molto grave visto che significherebbe un Palermo poco maturo. I Tifosi chiedono di onorare la maglia a Catania e di lottare dal primo all’ultimo secondo. I calciatori sanno che il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Contro la Viterbese ieri si è visto unconfuso e scoordinato. Il tecnico Roberto Boscaglia è andato in confusione e forse a causa anche del suo integralismo tattico non ha alzato il livello dei. Inevitabile l'esonero anche se arrivato a poche ore dalla partita con il, il derby storico della Sicilia che idi ambedue le squadre mettono al primo posto degli obiettivi del campionato. Ac'è anche chi ha pensato che il derby con ilabbia influenzato la prestazione della squadra a Viterbo. Ciò sarebbe molto grave visto che significherebbe unpoco maturo. Ichiedono di onorare la maglia ae di lottare dal primo all’ultimo secondo. I calciatori sanno che il ...

