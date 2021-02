Orsato sulla mancata espulsione a Pjanic di 3 anni fa: “Sicuramente è stato un mio errore” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, ha voluto mandare un segnale forte al nostro calcio, concedendo ai direttori di gara di presentarsi nelle trasmissioni sportive a commentare gli episodi dubbi. Il primo è stato Daniele Orsato, intervenuto oggi pomeriggio a 90° Minuto. Tra le domande, era inevitabile quella sul mancato secondo giallo a Pjanic in Inter-Juventus di tre anni fa: “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, Sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”. Foto: Sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, ha voluto mandare un segnale forte al nostro calcio, concedendo ai direttori di gara di presentarsi nelle trasmissioni sportive a commentare gli episodi dubbi. Il primo èDaniele, intervenuto oggi pomeriggio a 90° Minuto. Tra le domande, era inevitabile quella sul mancato secondo giallo ain Inter-Juventus di trefa: “Non serve andare a rivederlo dopo treè un. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me èun contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”. Foto: Sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : Avete mai letto sulla #Gazzetta un titolo che dica: “Quante volte in dubbio... pro-Juve”, o un pezzo intitolato “La… - PACITTOMARIO : @AIA_it Vergognatevi, avete mandato Orsato in mano a Varriale che ha assestato un colpo basso nella sua guerra spor… - Snake90Inter : RT @Snake90Inter: Orsato a Rai Sport appena gli domanderanno sulla Juventus - Tomas1374 : E son 2 2 episodi discussi con #Orsato e 2 sono sulla #Juve ma vi rendete conto quanto siate ridicoli @RaiSport #Orsato #Cristiano - SamueleMarchet4 : #Orsato ammette l'errore sulla mancata seconda ammonizione in Inter Juventus. Ora, dopo tre anni, possiamo chiude… -