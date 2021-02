Lopalco sulla chiusura delle scuole: 'In aula ci si contagia, lascerei gli studenti a casa per tutto aprile' (Di domenica 28 febbraio 2021) L'epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia Luigi Lopalco dice la sua sull'apertura delle scuole su scala nazionale, prendendo una posizione cauta. Se nella sua regione, la decisione ... Leggi su globalist (Di domenica 28 febbraio 2021) L'epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia Luigidice la sua sull'aperturasu scala nazionale, prendendo una posizione cauta. Se nella sua regione, la decisione ...

globalistIT : - alexbottoni : Lopalco, l’epidemiologo: “In aula ci si contagia, ora si sa.” - AcquavivaNew : Lopalco: «Necessità di alzare il livello di attenzione sulla diffusione delle varianti del virus» - maria37047351 : @PiazzapulitaLA7 vorrei chiedere al prof Lopalco conferma sulla notizia dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario in Puglia - FabryFranco_nr2 : RT @Mcclane272: Maledetto somaro, il #Tar valuta sulla scorta della situazione epidemiologica e se non c'è nessuna emergenza le SCUOLE VANN… -