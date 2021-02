L’allarme di Ricciardi: “Indispensabile il lockdown, ho un piano” (Di domenica 28 febbraio 2021) L’emergenza Covid non accenna a placarsi e Walter Ricciardi propone un piano in sei step: tra questi un “lockdown di 4-5 settimane”. Walter Ricciardi torna alla carica. Il consulente di Roberto Speranza al ministero della Salute insiste con la proposta di un nuovo lockdown, o “chiudere tutto” che dir si voglia. E lo fa illustrando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 febbraio 2021) L’emergenza Covid non accenna a placarsi e Walterpropone unin sei step: tra questi un “di 4-5 settimane”. Waltertorna alla carica. Il consulente di Roberto Speranza al ministero della Salute insiste con la proposta di un nuovo, o “chiudere tutto” che dir si voglia. E lo fa illustrando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

seb5113910 : RT @PetraccaMassimo: Interessante notizia del 2019. Non mi sembra che i politici ed i virologi allora si fossero premurati più di tanto. #C… - teoultimo : RT @PetraccaMassimo: Interessante notizia del 2019. Non mi sembra che i politici ed i virologi allora si fossero premurati più di tanto. #C… - Luca67 : RT @PetraccaMassimo: Interessante notizia del 2019. Non mi sembra che i politici ed i virologi allora si fossero premurati più di tanto. #C… - PetraccaMassimo : Interessante notizia del 2019. Non mi sembra che i politici ed i virologi allora si fossero premurati più di tanto.… - albepasso : @FabRavezzani Se chi da l'allarme è uno serio viene ascoltato.. se invece parlano ricciardi o galli ovvio che nessuno ascolta i clown -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme Ricciardi La proposta di Giorgia Meloni per aiutare i cittadini senza più reddito Yahoo Notizie