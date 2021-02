La Brignone vince in Val Di Fassa e raggiunge la Compagnoni (Di domenica 28 febbraio 2021) Grande lavoro oggi per le italiane: Federica Brignonge vince in Val Di Fassa. Battuta Lara Gut-Behrami, che però vince la coppa di specialità. La Brignone vince: cosa è successo oggi in Val Di Fassa? E’ stata una grande giornata per le nostre atlete. Federica Brignone vince il super-g sulla “VolatA” di Passo San Pellegrino. Un primo successo stagionale che la porta in vetta alle plurivittoriose della storia dello sci femminile azzurro, pareggiando Deborah Compagnoni con 16 vittorie. Lara Gut-Behrami, oggi seconda a 59 centesimi, conquista la sua terza Coppa del Mondo di super-g e allunga nella classifica generale dopo che Petra Vlhova chiude al30° posto, a 2”66 da Brignone. Sul terzo gradino Corinne Suter appena ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Grande lavoro oggi per le italiane: Federica Brignongein Val Di. Battuta Lara Gut-Behrami, che peròla coppa di specialità. La: cosa è successo oggi in Val Di? E’ stata una grande giornata per le nostre atlete. Federicail super-g sulla “VolatA” di Passo San Pellegrino. Un primo successo stagionale che la porta in vetta alle plurivittoriose della storia dello sci femminile azzurro, pareggiando Deborahcon 16 vittorie. Lara Gut-Behrami, oggi seconda a 59 centesimi, conquista la sua terza Coppa del Mondo di super-g e allunga nella classifica generale dopo che Petra Vlhova chiude al30° posto, a 2”66 da. Sul terzo gradino Corinne Suter appena ...

