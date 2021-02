Ivano Michetti, da I Cugini di Campagna all'ictus e al coma: 'In ospedale cinque mesi, ho pensato che non sarei tornato a casa' (Di domenica 28 febbraio 2021) de I Cugini di Campagna, visibilmente emozionato, a racconta l'ictus, il coma e la sua vita dopo: 'Sono stato in ospedale cinque mesi, per i primi quattro ho creduto che non sarei tornato a casa'. ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) de Idi, visibilmente emozionato, a racconta l', ile la sua vita dopo: 'Sono stato in, per i primi quattro ho creduto che non'. ...

dvakondios : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… - mattinodinapoli : Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: «In ospedale cinque mesi per un ictus, ho pensato che non sarei tornato a ca… - ITERESI1 : @carmelitadurso Che meraviglia di ricordi.. Anima mia al Tuo GF coi Cugini di Campagna ?? Un abbraccio ad Ivano Michetti?? #DomenicaLive - Ileniasa25 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… - f_r_a_1 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… -