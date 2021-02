Fedez | svela il metodo per combattere l’ansia | “Mi fanno sudare meno le mani”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 28 febbraio 2021) Amatissimo e seguitissimo da milioni di fan in tutto il mondo,rivela ilche usa pernelle sue IG Stories!hato il suoper(Fonte Instagram)Il rapper e cantautorehato ilche usa per. Il problema attanaglia tantissime persone e, il prossimo partecipante al Festival di Sanremo, ha informato i suoi fan sul sistema che utilizza per questo fastidioso problema. Il rapper ha spiegato come fa dopo che i suoi fan hanno notato un particolare dettaglio nelle sue IG Stories. LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, chi sono Francesca Michielin e ...