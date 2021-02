Due interventi nel maniaghese per una infortunata e un disperso (Di domenica 28 febbraio 2021) La stazione di Maniago è intervenuta tra le 14 e le 17 per soccorrere due escursionisti. La prima chiamata è arrivata alle 14 per una donna di Maniago del 1978 che scendendo dal Monte Jouf di Maniago si è procurata una forte slogatura alla caviglia nel tratto denominato convenzionalmente Clap di Jouf. Raggiunta dai soccorritori è stata aiutata a scendere fino alla strada dove ad attendere c’era l’ambulanza. Il secondo intervento è avvenuto in Alta Val Meduna mentre si concludeva il primo su chiamata al NUE112 di un escursionista di 46 anni di Pocenia che aveva perso l’orientamento e scivolando si era procurato alcune contusioni sul Monte Corda, in comune di Tramonti di Sopra. La sua posizione è stata individuata facilmente a quota 900 metri con il sistema di rilevamento delle coordinate dell’applicazione Georesq. L’uomo è stato rassicurato e gli è stato raccomandato di stare fermo e ... Leggi su udine20 (Di domenica 28 febbraio 2021) La stazione di Maniago è intervenuta tra le 14 e le 17 per soccorrere due escursionisti. La prima chiamata è arrivata alle 14 per una donna di Maniago del 1978 che scendendo dal Monte Jouf di Maniago si è procurata una forte slogatura alla caviglia nel tratto denominato convenzionalmente Clap di Jouf. Raggiunta dai soccorritori è stata aiutata a scendere fino alla strada dove ad attendere c’era l’ambulanza. Il secondo intervento è avvenuto in Alta Val Meduna mentre si concludeva il primo su chiamata al NUE112 di un escursionista di 46 anni di Pocenia che aveva perso l’orientamento e scivolando si era procurato alcune contusioni sul Monte Corda, in comune di Tramonti di Sopra. La sua posizione è stata individuata facilmente a quota 900 metri con il sistema di rilevamento delle coordinate dell’applicazione Georesq. L’uomo è stato rassicurato e gli è stato raccomandato di stare fermo e ...

