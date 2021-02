Daydreamer, anticipazioni 1° marzo: la decisione di Can (Di domenica 28 febbraio 2021) Can prenderà una decisione molto importante. Le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 1° marzo, rivelano che il giovane dopo aver sentito una conversazione tra Sanem e Yigit deciderà di lasciare definitivamente la città. In seguito, però, cambierà idea dopo aver letto alcune pagine del romanzo di Sanem. Nel frattempo, Aziz dopo tantissimi anni incontrerà nuovamente Mihriban, sua vecchia fiamma e proprietaria del terreno dove vivono Sanem e Deniz. Tutti noteranno che tra i due c'è qualcosa di speciale e l'uomo sarà così speranzoso che si recherà con gioia a cena da Mevkibe e Nihat insieme a lei. Daydreamer, trama 1° marzo: Aziz e Mihriban andranno a cena da Mevkibe e Nihat Aziz sta vivendo alla tenuta di Sanem, ma ha deciso di prendere una casa nelle ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) Can prenderà unamolto importante. Leinerenti la puntata in onda domani 1°, rivelano che il giovane dopo aver sentito una conversazione tra Sanem e Yigit deciderà di lasciare definitivamente la città. In seguito, però, cambierà idea dopo aver letto alcune pagine del romanzo di Sanem. Nel frattempo, Aziz dopo tantissimi anni incontrerà nuovamente Mihriban, sua vecchia fiamma e proprietaria del terreno dove vivono Sanem e Deniz. Tutti noteranno che tra i due c'è qualcosa di speciale e l'uomo sarà così speranzoso che si recherà con gioia a cena da Mevkibe e Nihat insieme a lei., trama 1°: Aziz e Mihriban andranno a cena da Mevkibe e Nihat Aziz sta vivendo alla tenuta di Sanem, ma ha deciso di prendere una casa nelle ...

