Conte: 'Questa Inter se la giocherebbe anche in Champions' (Di domenica 28 febbraio 2021) MILANO - Grande soddisfazione ma anche un pizzico di rimpianto nelle parole di Antonio Conte dopo il 3 - 0 rifilato dalla sua Inter al Genoa sul prato di San Siro: "Se fossimo ancora in Champions ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) MILANO - Grande soddisfazione maun pizzico di rimpianto nelle parole di Antoniodopo il 3 - 0 rifilato dalla suaal Genoa sul prato di San Siro: "Se fossimo ancora in...

rtl1025 : ?? '#Conte è una persona unica, ha una dote per cui ti arriva al cuore. A volte mi fa uno sguardo e mi arriva al cuo… - FMCastaldo : @VeroDeRomanis @Mezzorainpiu Mi scusi secondo lei aver convinto tutti i leader europei per la prima volta ad accett… - Hochyjazz : @carlakak L'unico che adesso avrebbe potuto essere il capo politico del Movimento è Alessandro Di Battista. Non ci… - Hochyjazz : @ManlioDS @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle L'unico che adesso avrebbe potuto essere il capo politico del Movimento è Al… - ninnitarantino : RT @erretti42: La statura morale e intellettuale della caciottara che rilascia dichiarazioni livide di rabbia per la lectio magistralis che… -