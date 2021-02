Andrea Bagioli conquista la Drome Classic

(Di domenica 28 febbraio 2021)il suo primo successo del 202 trionfando alla, corsa in territorio francese svoltasi oggi, domenica 28 febbraio. Il giovane lombardo conclude una corsa sul finale in solitaria che lo porta a tagliare per primo il traguardo. Al termine della prestazione si è lasciato andare al racconto delle emozioni. Infatti, ai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Egan Bernal comunica il ritorno alle corse per il 2021 La rivalità tra Nibali e Fuglsang. Il botta e risposta Egan Bernal ha una scoliosi dorsale. I problemi al Tour Enrico Gasparotto annuncia il ritiro dal ciclismo. Le dichiarazioni Nairo Quintana non correrà i primi tre mesi del 2021 Nairo Quintana vuole tornare al Giro ...

Dopo la Omeloop di ieri conquistata dal nostro Davide Ballerini, la Deceuninck Quick - Step festeggia un altro successo italiana:, 21enne di Sondrio, ha vinto per distacco in Francia la Drome Classic (176,9 km), facendo il vuoto sul Mur d'Eurre e lasciando a 11 secondi il sudafricano Daryl Impey (Israel). Per ...Nel 2019 i primi grandi acuti difuori dai confini italiani erano stati in Francia alla Ronde de l'Isard, e l'anno scorso proprio in terra francese era arrivato il primo successo da professionista del giovane talento ...L’attacco decisivo di Andrea Bagioli è arrivato nelle fasi conclusive di corsa, scattando quando mancavano solo cinque chilometri al traguardo sul Mur D’Eurre, rispondendo all’allungo del russo Alexan ...Continua il grande febbraio del ciclismo italiano e porta il suo mattone alla causa anche Andrea Bagioli andando a vincere per distacco la Drome Classic. Il valtellinese della Deceuninck Quick Step ha ...