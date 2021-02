Zingaretti verso l’allargamento della giunta a M5S. Lombardi: “Lavoriamo uniti per il futuro del Lazio” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti sta lavorando al possibile allargamento della sua giunta in Regione Lazio al Movimento Cinque Stelle, che potrebbe portare a un ruolo per Roberta Lombardi, oggi capogruppo pentastellata in Consiglio regionale, e a un ipotetico secondo incarico, forse ad un tecnico gradito a M5S. Citando fonti dem, l’agenzia Agi. parla di un confronto che dovrebbe aprirsi tra Pd e M5S tra domani e lunedì, con il possibile ricorso ad una consultazione della base grillina per legittimare la scelta e l’eventualità che in giunta si liberi l’assessorato alla Cultura. In questa direzione sembrano andare anche le parole della stessa Lombardi. “Noi Lavoriamo ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021) Il governatoreRegioneNicolasta lavorando al possibile allargamentosuain Regioneal Movimento Cinque Stelle, che potrebbe portare a un ruolo per Roberta, oggi capogruppo pentastellata in Consiglio regionale, e a un ipotetico secondo incarico, forse ad un tecnico gradito a M5S. Citando fonti dem, l’agenzia Agi. parla di un confronto che dovrebbe aprirsi tra Pd e M5S tra domani e lunedì, con il possibile ricorso ad una consultazionebase grillina per legittimare la scelta e l’eventualità che insi liberi l’assessorato alla Cultura. In questa direzione sembrano andare anche le parolestessa. “Noi...

