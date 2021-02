Veloso: “Non ci sarà un altro Cristiano Ronaldo. Juventus? In Champions passerà il Porto…” (Di sabato 27 febbraio 2021) Saranno rivali tra qualche ora per la sfida di campionato. Miguel Veloso, centrocampista del Verona, si appresta ad ospitare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Ed è proprio dell'attaccante bianconero e della sua forza che il calciatore portoghese si è soffermato a parlare nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport.Veloso e il "suo" Cristiano Ronaldocaption id="attachment 1098357" align="alignnone" width="509" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Sul fatto che diventerà il miglior bomber di tutti i tempi non ho dubbi: ci riuscirà al cento per cento", ha detto Veloso sul connazionale CR7. "Un altro Cristiano non ci sarà più nella storia del calcio. Mbappé e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Saranno rivali tra qualche ora per la sfida di campionato. Miguel, centrocampista del Verona, si appresta ad ospitare ladi. Ed è proprio dell'attaccante bianconero e della sua forza che il calciatore portoghese si è soffermato a parlare nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport.e il "suo"caption id="attachment 1098357" align="alignnone" width="509"(getty images)/caption"Sul fatto che diventerà il miglior bomber di tutti i tempi non ho dubbi: ci riuscirà al cento per cento", ha dettosul connazionale CR7. "Unnon cipiù nella storia del calcio. Mbappé e ...

