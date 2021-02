Spari a Tor Bella Monaca, lite in strada degenera e spunta una pistola: ferita una passante (Di sabato 27 febbraio 2021) Paura a Roma, dove poco prima delle 16 è avvenuta una sparatoria in via Amico Aspertini, in zona Tor Bella Monaca. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una lite tra due uomini sia degenerata e che uno dei due abbia estratto una pistola e iniziato a sparare. Uno dei colpi esplosi avrebbe colpito una passante, ferendola. Si tratta di una donna di circa 80 anni che stava camminando nei pressi dell’edicola. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per tentare di ricorstruire quanto accaduto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Paura a Roma, dove poco prima delle 16 è avvenuta una sparatoria in via Amico Aspertini, in zona Tor. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che unatra due uomini siata e che uno dei due abbia estratto unae iniziato a sparare. Uno dei colpi esplosi avrebbe colpito una, ferendola. Si tratta di una donna di circa 80 anni che stava camminando nei pressi dell’edicola. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per tentare di ricorstruire quanto accaduto. su Il Corriere della Città.

