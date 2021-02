Serie C 2020 2021 | vittoria di misura della Viterbese sul Palermo | decide la rete di Adopo

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021)diche si impone in casa contro ilper 1-0 nella ventisettesima giornata del girone C di. Decisiva ladinel primo tempo. Gli uomini di Taurino scavalcano la Turris e la Virtus Francavilla accorciando proprio sulche resta a quota 33 al nono posto in classifica, una sola lunghezza distante dalla Juve Stabia. LA CRONACA – Parte meglio lache prova a schiacciare ilnella sua metà campo durante le battute iniziali ma nessun pericolo corso da Pelagotti fin qui. Il primo vero squillogara arriva al 15? dai piedi di Lucca: l’attaccante rosanero svetta di ...