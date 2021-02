Sardegna prima in zona bianca. Aperture da decidere con il ministero (Di domenica 28 febbraio 2021) Da domani Lombardia, Marche e Piemonte in zona arancione, Basilicata e Molise in zona rossa. E poi la novità: la Sardegna in area bianca, la prima regione a ottenere la fascia senza restrizioni. I dati sono tutti incoraggianti: per tre settimane di seguito si sono registrati meno di 50 casi per 100mila abitanti, ricoveri in calo, soprattutto quelli in terapia intensiva con una percentuale tra il 10 e il 12%. L’obiettivo zona bianca era stato quasi raggiunto dalla Valle d’Aosta, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 28 febbraio 2021) Da domani Lombardia, Marche e Piemonte inarancione, Basilicata e Molise inrossa. E poi la novità: lain area, laregione a ottenere la fascia senza restrizioni. I dati sono tutti incoraggianti: per tre settimane di seguito si sono registrati meno di 50 casi per 100mila abitanti, ricoveri in calo, soprattutto quelli in terapia intensiva con una percentuale tra il 10 e il 12%. L’obiettivoera stato quasi raggiunto dalla Valle d’Aosta, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

