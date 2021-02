FirenzePost : Nardella: strategia zone rosse circoscritte è molto funzionale -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella strategia

gonews

" Ladelle zone rosse circoscritte " ha detto il sindaco- è molto funzionale perché consente di intervenire in modo mirato sulle zone più esposte. Dal punto di vista organizzativo,......lo è nemmeno il fatto che non sia solo il cosiddetto partito dei sindaci (il già citato, ...Romagna e della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini - a sparare bordate contro la"...FIRENZE: I casi di variante inglese sono in aumento e si diffondono rapidamente andando a soppiantare il virus presente in precedenza sul territorio ...Quarta riunione della Conferenza permanente sulla sanità dell’area fiorentina coordinata dal consigliere Armentano ...