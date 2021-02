Juric: “Abbiamo dominato nella ripresa, c’è un po’ di rammarico” (Di domenica 28 febbraio 2021) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così a DAZN dopo il pareggio ottenuto al Bentegodi contro la Juventus: “Stiamo recuperando giocatori, vedo cose fatte bene e vedo tanti margini di miglioramento. Abbiamo fatto tantissimi errori, non Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo dominato nel secondo tempo, ma c’è un po’ di rammarico. Alcune cose si possono fare meglio, ma sono errori gratuiti. Dobbiamo cercare di migliorare”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Ivan, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così a DAZN dopo il pareggio ottenuto al Bentegodi contro la Juventus: “Stiamo recuperando giocatori, vedo cose fatte bene e vedo tanti margini di miglioramento.fatto tantissimi errori, nonfatto una buona partita.nel secondo tempo, ma c’è un po’ di. Alcune cose si possono fare meglio, ma sono errori gratuiti. Dobbiamo cercare di migliorare”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

