Covid, assembramenti a Milano nell'ultimo sabato in zona gialla

Ultime ore di zona gialla per tornare poi di colore arancione. Il capoluogo lombardo in zona Isola ha festeggiato anche le ultime ore di libertà con alcuni giovani che hanno sparato fuochi d'artificio. In Darsena invece è stata organizzata una discoteca all'aperto.

Ultimo fine settimana in giallo per Milano, dove la movida non si ferma nonostante il timore per il Covid-19 e gli appelli alla prudenza del sindaco Giuseppe Sala. In Darsena e sui Navigli sono arrivate diverse pattuglie della polizia locale per cercare di gestire il flusso di persone che hanno approfittato della bella giornata per l'ultimo aperitivo prima...

