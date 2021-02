C’è Posta per Te, Michael vuole rivedere suo padre: è stato abbandonato quando aveva solo due mesi (Di domenica 28 febbraio 2021) A chiamare la trasmissione C’è Posta per Te è stato Michael, abbandonato da suo padre a soltanto due mesi: scopriamo insieme com’è andata a finire. Nuovo fine settimana e, come al solito, nuova ed imperdibile puntata di C’è Posta per Te. Anche stasera, Sabato 27 Febbraio, è andata in onda il settimo appuntamento del programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 28 febbraio 2021) A chiamare la trasmissione C’èper Te èda suoa soltanto due: scopriamo insieme com’è andata a finire. Nuovo fine settimana e, come al solito, nuova ed imperdibile puntata di C’èper Te. Anche stasera, Sabato 27 Febbraio, è andata in onda il settimo appuntamento del programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - __babygirl__00 : LORENZO INSIGNE A C'È POSTA PER TE. LORENZO. IL MIO LORENZO. AMORE MIO BELLISSIMO ???? #cepostaperte - oceanidiparole : ma la gente che va a c’è posta per te per poi chiudere la busta esattamente perché va a c’è posta per te? - ktmgds : STA INSIGNE A C’È POSTA PER TE - idieforcalum : azz Insigne a C'è Posta Per Te -