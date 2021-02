napolista : Campania, 2215 positivi. Tasso positivi/tamponi al 9,7% Il bollettino dell’Unità di crisi regionale conta altri 14… - dariocurcio5 : Casi #COVID in #Campania: 2215 nuovi positivi su 22732 tamponi effettuati. 14 decessi:9 nelle ultime 48h. 198 sinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 2215

Info Cilento

Il caso riguarda la gestione delle 'eco - balle' nella Regionee il procedimento è stato ... La procedura di infrazione 2011/è invece dovuta alla violazione dell'articolo 14 della ...Il caso riguarda la gestione delle 'eco - balle' nella Regionee il procedimento è stato ... La procedura di infrazione 2011/è invece dovuta alla violazione dell'articolo 14 della ...Frena la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally degli ultimi giorni: oggi il virus fa registrare 2.215 positivi su ...A Napoli non c’è il candidato, ma almeno per ora il Pd e i 5Stelle marciano ancora insieme. Nonostante i pentastellati, o forse proprio per questo, siano stati travolti dallo tsunami Draghi, facendo i ...