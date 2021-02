Barak risponde a Ronaldo, Verona-Juventus 1-1 (Di sabato 27 febbraio 2021) Verona (ITALPRESS) – Barak risponde a Cristiano Ronaldo e beffa una Juventus stanca e con poche alternative in panchina. Al Bentegodi la squadra di Pirlo non va oltre l’1-1 contro l’Hellas Verona. Pirlo deve rinunciare a Morata, Dybala, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Arthur. Sul fronte d’attacco c’è spazio per Kulusevski e Cristiano Ronaldo, al top nei primi cinque campionati europei per numero di marcature multiple. La prima frazione di gioco offre uno spartito equilibrato con la palla che staziona prevalentemente nella zona di centrocampo. La prima occasione però è della Juventus: al 2? Ramsey scatta alle spalle della difesa e da posizione defilata non sorprende Silvestri che devia in calcio d’angolo. Reduce dal gol nel 2-2 contro il Genoa, è di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021)(ITALPRESS) –a Cristianoe beffa unastanca e con poche alternative in panchina. Al Bentegodi la squadra di Pirlo non va oltre l’1-1 contro l’Hellas. Pirlo deve rinunciare a Morata, Dybala, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Arthur. Sul fronte d’attacco c’è spazio per Kulusevski e Cristiano, al top nei primi cinque campionati europei per numero di marcature multiple. La prima frazione di gioco offre uno spartito equilibrato con la palla che staziona prevalentemente nella zona di centrocampo. La prima occasione però è della: al 2? Ramsey scatta alle spalle della difesa e da posizione defilata non sorprende Silvestri che devia in calcio d’angolo. Reduce dal gol nel 2-2 contro il Genoa, è di ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #VeronaJuve 1-1: Barak risponde a CR7, Madama frena di nuovo ?????? [@romeoagresti] - OA_Sport : #CALCIO Cristiano Ronaldo non basta: bianconeri fermati sull'1-1 dal Verona al Bentegodi #SerieA - tuttosport : #VeronaJuve 1-1: #Barak risponde a #Ronaldo ??? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - VERONA-JUVENTUS 1-1 - A Ronaldo risponde Barak - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #VeronaJuventus 1-1: flop bianconero, l'Inter può allungare La Juventus non va oltre l'1-1 contro il Verona in occasio… -