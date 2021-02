Variante inglese, 10 casi a La Maddalena. Il sindaco: 'Da oggi siamo in lockdown almeno 7 giorni' (Di venerdì 26 febbraio 2021) La in allerta. Dalle 14 di oggi anche entrerà in . Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il sindaco Fabio Lai attraverso la sua pagina Facebook dopo avere ricevuto i dati da Ats e dopo una ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) La in allerta. Dalle 14 dianche entrerà in . Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri ilFabio Lai attraverso la sua pagina Facebook dopo avere ricevuto i dati da Ats e dopo una ...

istsupsan : ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in line… - RobertoBurioni : Uno degli scienziati più autorevoli del mondo, @EricTopol, ha inventato un bellissimo neologismo in inglese, 'scari… - Agenzia_Ansa : Iss: 'Variante inglese più trasmissibile del 37%, con punte del 60%' #ANSA #Covid - mmarmalades : RT @ultimenotizie: La #Lombardia a forte rischio zona arancione a causa dell'impennata dei contagi di Coronavirus e del diffondersi della v… - CosenzaChannel : Zona rossa da oggi alle 14 nell’isola di La Maddalena (Sassari). Lo ha deciso il sindaco Fabio Lai, alla luce dei d… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese Covid, "casi in aumento: con varianti spettro terza ondata" Leggi anche Variante inglese covid, zona rossa e arancione: regioni a rischio Nella 41esima puntata del report si confermano differenze significative in termini di incidenza nelle diverse Regioni. I ...

A La Maddalena da oggi scatta zona rossa Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con variante inglese'. Il provvedimento ha una durata di 7 giorni, prorogabili di altri 7 in base all'andamento della diffusione del contagio. '...

"Covid, la variante inglese? Ci siamo mossi tardi" il Resto del Carlino Variante inglese, 10 casi a La Maddalena. Il sindaco: «Da oggi siamo in lockdown almeno 7 giorni» La Sardegna in allerta. Dalle 14 di oggi anche La Maddalena entrerà in zona rossa. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il sindaco Fabio Lai attraverso la sua pagina Facebook dopo ...

Irlanda, due suore violano lockdown per partecipare a "esorcismo della politica" Le due suore avevano preso parte a due raduni organizzati a Dublino da un religioso tradizionalista, non autorizzati da nessuna diocesi d’Irlanda ...

Leggi anchecovid, zona rossa e arancione: regioni a rischio Nella 41esima puntata del report si confermano differenze significative in termini di incidenza nelle diverse Regioni. I ...Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con'. Il provvedimento ha una durata di 7 giorni, prorogabili di altri 7 in base all'andamento della diffusione del contagio. '...La Sardegna in allerta. Dalle 14 di oggi anche La Maddalena entrerà in zona rossa. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il sindaco Fabio Lai attraverso la sua pagina Facebook dopo ...Le due suore avevano preso parte a due raduni organizzati a Dublino da un religioso tradizionalista, non autorizzati da nessuna diocesi d’Irlanda ...