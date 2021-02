Sanremo 2021 | 71 anni in 71 pillole che forse avete dimenticato

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Attico di pregio o rudere da ristrutturare? Ogni volta che arriva febbraio (in questo caso marzo) è come se gli italiani si dividessero in due partiti: quello che vede il Festival di Sanremo come l’immobile delle meraviglie e quello che vorrebbe disfarsene mettendolo all’asta il prima possibile. Tutti ne parlano, ma non tutti lo guardano. O, almeno, è quello che dicono loro. Poi magari su Twitter ti sanno dire pure il colore della cintura che Achille Lauro indossava la sera prima, e allora qualche dubbio che non si siano riletti un classico di Céline senza dare un rapido sguardo alla tv un po’ ti viene. Resta che il blasone festivaliero, l’eredità che, volenti o nolenti, ci è stata consegnata dai nostri avi, esiste da settantuno anni ed è in ottima salute. Se dessimo ascolto a quella fazione certissima che la televisione generalista sia ormai con la flebo attaccata all’uscita USB non si spiegherebbe come Sanremo continui a rappresentare uno dei pochi argomenti di conversazione spendibili in ogni occasione, un po’ come l’abito nero da cocktail che si abbina su tutto. Sanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le proveSanremo 2020: le prove