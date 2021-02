Raid aereo Usa in Siria | uccisi 22 miliziani hezbollah Il video

(Di venerdì 26 febbraio 2021)Usa in22Milano, 26 feb. (askanews) – Sono 22 irimastinell’attacco messo a segno dagli Stati Uniti al confine trae Iraq. E’ quanto riporta l’Osservatoriono per i diritti umani, precisando che l’attacco è avvenuto nei pressi del valico di frontiera Al Qaem e che le vittime sono membri del gruppoiracheno e delle Forze di mobilitazione popolare. Si tratta della prima azione militare approvata dal nuovo presidente americano Joe Biden. Gli attacchi aerei hanno preso di mira “postazioni e convogli di armi” diretti in Iraq, ha aggiunto l’ong, precisando che sono stati “distrutti tre camion carichi di munizioni”. Il ...

Tg1Rai : Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte un attacco aereo in #Siria contro obiettivi filo-iraniani. Si tratta del… - repubblica : Siria, attacco aereo Usa contro miliziani filo Iran. È il primo dell'era Biden: Raid nella parte orientale del Paes… - robinit66 : RT @SecondaLa: Un mese di Biden e mentre Lady Gaga canta commossa parte il primo raid aereo sulla Siria...Cominciamo bene, vediamo se daran… - Gianmar26145917 : RT @SecondaLa: Un mese di Biden e mentre Lady Gaga canta commossa parte il primo raid aereo sulla Siria...Cominciamo bene, vediamo se daran… - andreascan76 : RT @PraesesMundi: Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte un #attacco aereo in #Siria contro obiettivi filo-iraniani. Si tratta del prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Raid aereo

... Joe Biden mette a segno il primo attaccoa Bukamal, in Siria . L'operazione militare ... Secondo l' Osservatorio siriano dei Diritti Umani (OSDH), vittime delsono state almeno 17 combattenti ...Il Pentagono ha fatto sapere che gli attacchi sono stati compiuti in rappresaglia a un recentemissilistico in Iraq dove è rimasto ucciso un contractor civile, mentre un membro dei servizi ...Il primo attacco americano da quando si è insediato il presidente democratico ha colpito una struttura legata ad una milizia filo-iraniana in Siria.L'attacco è una vera e propria aggressione, senza mezzi termini, illegale, e qualche media mainstream ha avuto il coraggio di definirla 'missione'. Un ritorno in grande stile dell'ISIS sarebbe utile a ...