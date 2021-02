Puglia fra le sei regioni a rischio arancione, secondo Lopalco i dati epidemiologici sono da zona gialla Decisione nelle prossime ore per il provvedimento che sarà in vigore da lunedì (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Puglia è ritenuta regione a rischio di passare dalla fascia gialla a quella arancione. Oggi la Decisione del ministro Roberto Speranza sui dati delle autorità sanitarie. Sempre oggi una bozza molto prossima al provvedimento definitivo del nuovo dpcm. In quanto alla colorazione della Puglia l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, ha affermato che i dati epidemiologici sono da zona gialla e che dunque, verosimilmente, non ci saranno variazioni la prossima settimana. “L’andamento è stabile e non abbiamo grosse impennate al momento, abbiamo però dei segnali che un po’ ci preoccupano, come un relativo aumento di casi nei bambini più ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Laè ritenuta regione adi passare dalla fasciaa quella. Oggi ladel ministro Roberto Speranza suidelle autorità sanitarie. Sempre oggi una bozza molto prossima aldefinitivo del nuovo dpcm. In quanto alla colorazione dellal’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi, ha affermato che idae che dunque, verosimilmente, non ci saranno variazioni la prossima settimana. “L’andamento è stabile e non abbiamo grosse impennate al momento, abbiamo però dei segnali che un po’ ci preoccupano, come un relativo aumento di casi nei bambini più ...

