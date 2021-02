Prestiti più facili e veloci con la firma digitale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra gli effetti meno evidenti e noti della pandemia ci sono le complicazioni burocratiche Il lockdown e il distanziamento sociale hanno infatti stravolto le nostre vite, impedendoci di effettuare anche operazioni semplici, come apporre una firma o consegnare un modulo a uno sportello. In un momento di crisi economica e di incertezza chiedere un prestito è diventato di conseguenza ancora più complicato. Questo perché l’arretratezza della maggior parte di banche e finanziarie, e il ritardo con cui hanno introdotto strumenti tecnologici adeguati, ha finito per mettere in stallo anche le pratiche già avviate, aumentando i tempi di attesa. Grazie all’intuizione di alcuni istituti di credito più ricettivi e al passo coi tempi, che hanno trasformato la difficoltà in un’opportunità di crescita collettiva, la situazione si è tuttavia sbloccata con l’introduzione della ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra gli effetti meno evidenti e noti della pandemia ci sono le complicazioni burocratiche Il lockdown e il distanziamento sociale hanno infatti stravolto le nostre vite, impedendoci di effettuare anche operazioni semplici, come apporre unao consegnare un modulo a uno sportello. In un momento di crisi economica e di incertezza chiedere un prestito è diventato di conseguenza ancora più complicato. Questo perché l’arretratezza della maggior parte di banche e finanziarie, e il ritardo con cui hanno introdotto strumenti tecnologici adeguati, ha finito per mettere in stallo anche le pratiche già avviate, aumentando i tempi di attesa. Grazie all’intuizione di alcuni istituti di credito più ricettivi e al passo coi tempi, che hanno trasformato la difficoltà in un’opportunità di crescita collettiva, la situazione si è tuttavia sbloccata con l’introduzione della ...

Ultime Notizie dalla rete : Prestiti più FMI: l'Ucraina ne ha bisogno 'come sangue nelle vene' ... e poche strutture sono disposte a concedere prestiti a un paese ancora in transizione e dalla reputazione incerta. In secondo luogo, l'Ucraina non può più fare affidamento sul precedente partner di ...

Avvio in calo per le borse europee e Milano Più ampio il calo di Mid Cap ( - 0,93%) e Star ( - 0,92%). Ieri sera i principali indici azionari ... Il suo consiglio di amministrazione ha deliberato l'emissione di prestiti obbligazionari ibridi fino ...

