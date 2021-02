Molise e Basilicata in zona rossa dal primo marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) E' stato confermato per la quarta settimana consecutiva un peggioramento della curva epidemiologica. Per questo biisogna innalzare le misure ed il livello di guardia. L'avvertimento è contenuto nella ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) E' stato confermato per la quarta settimana consecutiva un peggioramento della curva epidemiologica. Per questo biisogna innalzare le misure ed il livello di guardia. L'avvertimento è contenuto nella ...

repubblica : Tre regioni in arancione, una in rosso: In base al monitoraggio della cabina di regia, si spostano Piemonte, Marche… - LaStampa : Coronavirus, solo 10 regioni restano gialle. Basilicata e Molise rosse. Diventano arancioni Lombardia, Piemonte e M… - MediasetTgcom24 : Covid: Molise e Basilicata diventano rosse, Lombardia e Marche arancioni #covid - Giorgio38255670 : RT @dan_ceres: La Lombardia da lunedì 1° marzo diventa zona arancione. A quanto apprende l'AGI lo avrebbe comunicato il ministro della Salu… - Claudia74292316 : RT @MediasetTgcom24: Covid: Molise e Basilicata diventano rosse, Lombardia e Marche arancioni #covid -