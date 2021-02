Meteo domani sabato 27 febbraio: weekend primaverile e temperature record. Ecco dove (Di venerdì 26 febbraio 2021) Meteo domani sabato 27 febbraio: il ciclone africano imperversa sull’Italia, con temperature record in tante regioni. Scopriamo dove Siamo arrivati agli ultimi due giorni del mese di febbraio, con le condizioni Meteo che non varieranno di molto rispetto a quelle dei giorni scorsi. Alta pressione sempre ben salda su tutto il territorio nazionale. Giornata stabile e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 febbraio 2021)27: il ciclone africano imperversa sull’Italia, conin tante regioni. ScopriamoSiamo arrivati agli ultimi due giorni del mese di, con le condizioniche non varieranno di molto rispetto a quelle dei giorni scorsi. Alta pressione sempre ben salda su tutto il territorio nazionale. Giornata stabile e L'articolo proviene da Leggilo.org.

La_Prealpina : ??? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: poco nuvoloso o velato. Vento da Est con intensità di 8 km/h. Raffiche fino… - tweetnewsit : Meteo Italia domani 27 febbraio, bel tempo in Italia con sole prevalente con temperature oltre la media di Febbraio. - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #minime e #massime in #Italia previste domani (27-02-2021). Modello utilizzato: #GFS. Alt… - giannettimarco : RT @Corriere: Meteo, un sabato di primavera: 20 gradi (e oltre) in tutta Italia. Ma da domenica torna... - MassimoChiaram7 : RT @Corriere: Meteo, un sabato di primavera: 20 gradi (e oltre) in tutta Italia. Ma da domenica torna... -