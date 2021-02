L’orchidea | il nuovo elisir di lunga vita per la pelle

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sapevate che l'orchidea è un fiore che può essere usato anche per motivi estetici veri e propri? Ebbene, adesso l'orchidea va di moda come elemento che compone glidi, in particolare è un ingrediente di creme di bellezza che servono per rigenerare le cellule della. Serve per proteggere l'epidermide e per equilibrare la produzione di melanina. Ma non solo: il fiore può essere usato come essenza di profumo. Se un profumo contiene orchidea mantiene ladelicatamente profumata a lungo, senza che il profumo subisca delle modificazioni olfattive, grazie alla profumazione intensa e durevole.Usata anche negli olii energizzanti, l'orchidea nei suoi estratti può avere un effetto afrodisiaco. La bevanda di orchidea serve per eccitare gli uomini e per aiutare le donne a procreare. ...