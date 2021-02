Il professor Giuseppe Conte torna all’università Firenze, incontro con il rettore poi la lectio magistralis del presidente emerito del Consiglio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente emerito del Consiglio è arrivato all’università intorno alle due e mezza del pomeriggio. (Dario Baldi) L'articolo Il professor Giuseppe Conte torna all’università <small class="subtitle">Firenze, incontro con il rettore poi la lectio magistralis del presidente emerito del Consiglio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildelè arrivatointorno alle due e mezza del pomeriggio. (Dario Baldi) L'articolo Il con ilpoi ladeldel proviene da Noi Notizie..

UNI_FIRENZE : In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurispru… - ClemensDaniela : RT @UNI_FIRENZE: In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurisprudenza i… - conte_fanpage1 : RT @UNI_FIRENZE: In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurisprudenza i… - EmySi7 : RT @UNI_FIRENZE: In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurisprudenza i… - MMastrantuono : RT @UNI_FIRENZE: In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurisprudenza i… -