Genoa, Criscito: “Rifiutato l’Inter per tornare qui. San Siro? Faremo la nostra partita, l’assenza di Hakimi…” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Genoa scalda i motori in vista dell'Inter. Appuntamento domenica alle 15:00 allo stadio "San Siro" per un match complicatissimo per il Genoa, reduce da due pareggi maturati contro Torino e Verona, contro la capolista. Una sfida dal sapore particolare soprattutto per il capitano rossoblù Domenico Criscito che, intervistato ai microfoni di "Sky Sport", ha ricordato il suo passato in nerazzurro.“Mia moglie è nata qui e anch’io ormai mi sento genovese e tifoso del Genoa. Dopo 7 anni in Russia feci di tutto per tornare. Ho detto di no all'Inter, ma per il Genoa avrei detto di no a tutti. Ho Rifiutato anche il rinnovo con lo Zenit, volevo tornare a casa e sono contento di questa scelta. Sono arrivato a Genova oltre 20 anni fa, non ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilscalda i motori in vista dell'Inter. Appuntamento domenica alle 15:00 allo stadio "San" per un match complicatissimo per il, reduce da due pareggi maturati contro Torino e Verona, contro la capolista. Una sfida dal sapore particolare soprattutto per il capitano rossoblù Domenicoche, intervistato ai microfoni di "Sky Sport", ha ricordato il suo passato in nerazzurro.“Mia moglie è nata qui e anch’io ormai mi sento genovese e tifoso del. Dopo 7 anni in Russia feci di tutto per. Ho detto di no all'Inter, ma per ilavrei detto di no a tutti. Hoanche il rinnovo con lo Zenit, volevoa casa e sono contento di questa scelta. Sono arrivato a Genova oltre 20 anni fa, non ...

