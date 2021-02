Debt transparency needed to boost financing flows to developing countries

(Di venerdì 26 febbraio 2021) As it was the case back then,issues were also present in today's Working Group agenda. In fact, Members discussed how to maximise the impact of the International Monetary Fund and World Bank ...

Officials from G20 members, guest countries, academics and international organisations gathered virtually for a workshop discussing how to improvein both debtor and creditor countries; and for the second meeting of the International Financial Architecture (IFA) Working Group. While tacklingvulnerabilities has always been ...Il workshop sulla trasparenza del debito, dal titolo "Tackling theChallenge", ha offerto ai partecipanti la possibilità di confrontarsi su tematiche quali il miglioramento della ...Nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, i funzionari dei Paesi G20 e dei paesi ospiti, oltre a esperti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali, si sono riuniti in modalità vir ...