Covid | De Luca | “Da lunedì chiudiamo tutte le scuole Servono controlli e misure chiare di repressione sui territori” – Video

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Oggi siamo obbligati a prenderedrastiche. Dale. In queste ore, in particolare nelledi Napoli, abbiamo registrato la presenza della variante inglese”. Lo annuncia nella sua consueta diretta informativa su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che spiega: “Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia un’epidemia diffusa dianche fra i ragazzi di 10, 15 o 18 anni, con buona pace di qualche comitato sempre pronto a fare ricorsi ai tribunali amministrativi.perché dobbiamo far fronte alle nuove varianti emerse e perché dobbiamo utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico. Sono due motivi precisi, chiari, che non ...

Secondo De Luca "nelle scorse settimane e nei mesi passati in Italia c'è stato un grande e ... delle polizie municipali, impegnati specificamente sull'obiettivo della battaglia contro il Covid".