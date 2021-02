Accoltellò la commessa di un negozio in centro durante una rapina: 47enne incastrato dal (Di venerdì 26 febbraio 2021) La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha sottoposto a fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata e lesioni gravi e aggravate W. B., classe 1974. L'... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha sottoposto a fermo di indiziato del delitto di tentataaggravata e lesioni gravi e aggravate W. B., classe 1974. L'...

Giordan85377483 : RT @Agenzia_Ansa: Durante una rapina accoltellò una commessa in centro a Milano, è stato fermato. Si era ferito, incastrato dalle tracce di… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Durante una rapina accoltellò una commessa in centro a Milano, è stato fermato. Si era ferito, incastrato dalle tracce di… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Durante una rapina accoltellò una commessa in centro a Milano, è stato fermato. Si era ferito, incastrato dalle tracce di… - Agenzia_Ansa : Durante una rapina accoltellò una commessa in centro a Milano, è stato fermato. Si era ferito, incastrato dalle tra… - infoitinterno : Arrestato il rapinatore che accoltellò la commessa in piazza Cordusio -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellò commessa Accoltellò la commessa di un negozio in centro durante una rapina: 47enne incastrato dal L'11 febbraio scorso, un uomo armato di coltello era entrato nel negozio Yamamay della centralissima piazza Cordusio e aveva tentato una rapina quando la commessa, una donna di 28 anni, si era ...

Durante rapina accoltellò commessa in centro Milano, fermato L'11 febbraio, armato di coltello, aveva fatto irruzione nel negozio Yamamay della centralissima Piazza Cordusio a Milano e aveva tentato una rapina. Quando la commessa, 28 anni, si era opposta le aveva sferrato un colpo all'ascella, procurandole ferite giudicate guaribili in 21 giorni. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato per tentata rapina ...

L'11 febbraio scorso, un uomo armato di coltello era entrato nel negozio Yamamay della centralissima piazza Cordusio e aveva tentato una rapina quando la, una donna di 28 anni, si era ...L'11 febbraio, armato di coltello, aveva fatto irruzione nel negozio Yamamay della centralissima Piazza Cordusio a Milano e aveva tentato una rapina. Quando la, 28 anni, si era opposta le aveva sferrato un colpo all'ascella, procurandole ferite giudicate guaribili in 21 giorni. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato per tentata rapina ...