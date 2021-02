State of Play Febbraio 2021: novità su Returnal! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel corso dello State of Play di questo Febbraio 2021 è stato mostrato anche del nuovo materiale di Returnal, il titolo di Housemarque Games in arrivo il prossimo aprile A conti fatti, tecnicamente Returnal è una delle poche esclusive effettive di PlayStation 5. Un po’ per questo motivo, un po’ per le atmosfere a metà fra un Dead Space e un Control, il titolo di Housemarque Games ha suscitato grande interesse nel pubblico e nella stampa specializzata. Recentemente, il team di sviluppo ha anche annunciato lo slittamento di circa un mese della data d’uscita, inizialmente prevista a marzo ora confermata per il 30 aprile. Gli sviluppatori avevano infatti affermato di aver bisogno di ulteriore tempo per rifinire il gioco e sistemare alcune minuzie. In una recente intervista, Jim Ryan ha anche ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel corso delloofdi questoè stato mostrato anche del nuovo materiale di Returnal, il titolo di Housemarque Games in arrivo il prossimo aprile A conti fatti, tecnicamente Returnal è una delle poche esclusive effettive diStation 5. Un po’ per questo motivo, un po’ per le atmosfere a metà fra un Dead Space e un Control, il titolo di Housemarque Games ha suscitato grande interesse nel pubblico e nella stampa specializzata. Recentemente, il team di sviluppo ha anche annunciato lo slittamento di circa un mese della data d’uscita, inizialmente prevista a marzo ora confermata per il 30 aprile. Gli sviluppatori avevano infatti affermato di aver bisogno di ulteriore tempo per rifinire il gioco e sistemare alcune minuzie. In una recente intervista, Jim Ryan ha anche ...

