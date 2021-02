Sicurezza: Salvini, 'bene Molteni al Viminale, dossier rimasti aperti' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Daremo anche al Viminale il nostro contributo di idee, sono contento che da oggi un uomo di legge, come l'avvocato Molteni, torni al ministero, perché ci sono dei dossier che avevamo lasciato sul tavolo, come quello sul Taser, la pistola elettrica, di cui non si ha più notizia, una cosa che servirebbe non solo alle forze dell'ordine, ma al 'sistema Italia'". Lo dice Matteo Salvini, incontrando i giornalisti di fronte al Senato. "Non so perché - dice sul dossier del Taser - da un anno e mezzo non se ne sa più nulla". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Daremo anche alil nostro contributo di idee, sono contento che da oggi un uomo di legge, come l'avvocato, torni al ministero, perché ci sono deiche avevamo lasciato sul tavolo, come quello sul Taser, la pistola elettrica, di cui non si ha più notizia, una cosa che servirebbe non solo alle forze dell'ordine, ma al 'sistema Italia'". Lo dice Matteo, incontrando i giornalisti di fronte al Senato. "Non so perché - dice suldel Taser - da un anno e mezzo non se ne sa più nulla".

